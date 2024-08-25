«Мы не знаем о многом». Алькарас высказался о допинговом деле Синнера

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о допинговом деле лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Для него это сложный момент. Не буду врать, это непросто. Что я могу сказать? Будет нелегко объясниться на английском, но я попытаюсь.

Я верю в чистый спорт. Почти уверен, что мы не знаем о многом, что происходит внутри команды и в целом. Но если Яннику разрешили играть, это не просто так. Они сказали, что он невиновен. Это всё, что я знаю, и всё, о чём могу говорить", — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.