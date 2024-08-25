Алькарас: спустя несколько дней после Олимпиады осознал, что серебром стоит гордиться

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас оценил значимость Олимпийских игр в своей карьере. Напомним, в финале Олимпиады-2024 испанец уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.

«Это был один из самых важных финалов в моей карьере, в жизни. Олимпийские игры проходят каждые четыре года, поэтому не знаю, будет ли у меня ещё шанс выиграть золото. На следующей Олимпиаде я, конечно же, буду за него бороться.

Для меня это был трудный момент — проиграть в упорном матче, в котором у меня было много возможностей. Но передо мной был очень хороший игрок, который боролся за то же, что и я, и он это заслужил. Спустя несколько дней после Олимпиады я осознал, что выиграл серебро, и этим достижением стоит гордиться», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.