«В системе много проблем». Новак Джокович — о деле Синнера

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу допингового дела Янника Синнера.

«Что касается дела Янника, подобные случаи являются причиной основания PTPA (Ассоциации профессиональных игроков в теннис), которая всегда выступает за справедливые, чёткие протоколы для стандартизированных подходов к таким делам.

Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие чётких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково. Надеюсь, руководящие органы нашего спорта смогут извлечь уроки из этого дела и выработать лучший подход в будущем.

Думаю, что мы должны провести коллективное расследование, чтобы изучить систему и понять, как мы можем стандартизировать процессы, чтобы каждый игрок, независимо от его рейтинга, статуса или заслуг, мог получить одинаковое отношение», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом US Open — 20