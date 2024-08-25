«Уверен, что это была ошибка». Маттео Берреттини поддержал Янника Синнера

Финалист Уимблдона-2021 итальянский теннисист Маттео Берреттини поддержал соотечественника, лидера мирового рейтинга Янника Синнера на фоне ситуации с делом о допинге.

«Думаю, последние месяцы были для него тяжёлыми. Впечатляет, как он справился со всем. До этого я заметил что-то другое в его глазах, возможно, меньше радости, чем обычно. Когда всё стало известно, я понял, что в нём кипело. Впечатляет, как он добился отличных результатов в такой ситуации.

Мы общались в раздевалке. Смотрели друг другу в глаза, осознавая, как непросто ему пришлось. Даже сейчас он замечательно со всем справляется, в своём-то возрасте. Я сделал ему комплимент по этому поводу. Никто бы не захотел оказаться на его месте, но я хорошо его знаю и уверен, что это была ошибка», — сказал Берреттини в эфире Sky Sports.