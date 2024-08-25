Сонего с «баранкой» выиграл финальный матч на турнире в Уинстон-Сейлеме
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58-я ракетка мира, итальянец Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче он уверенно обыграл 52-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена со счётом 6:0, 6:3.
Уинстон-Сейлем. Финал
25 августа 2024, воскресенье. 00:10 МСК
58
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
52
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Сонего сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Михельсена одна подача навылет и одна двойная ошибка.
Турнир в Уинстон-Сейлеме проходил с 18 по 24 августа. Общий призовой фонд составлял $ 779 тыс.
За победу в финале Сонего получит 250 рейтинговых очков и $ 107 тыс. призовых. Американец за участие в финале получит 165 рейтинговых очков и призовые в размере $ 61 тыс.
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