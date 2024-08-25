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Михельсен попал мячом в болельщицу на трибуне во время финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Михельсен попал мячом в болельщицу на трибуне во время финала турнира в Уинстон-Сейлеме
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58-я ракетка мира, итальянец Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче он уверенно обыграл 52-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена со счётом 6:0, 6:3.

Отметим, во время первого сета финального матча Микельсен на эмоциях из-за неудачного розыгрыша попал мячом в болельщицу на трибуне мячом. После инцидента спортсмен извинился перед трибунами и соперником. Встреча продолжилась без дисквалификаций.

Уинстон-Сейлем. Финал
25 августа 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Лоренцо Сонего
58
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Алекс Михельсен
52
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Напомним, турнир в Уинстон-Сейлеме проходил с 18 по 24 августа. Общий призовой фонд составлял $ 779 тыс. За победу в финале Сонего получит 250 рейтинговых очков и $ 107 тыс. призовых. Американец за участие в финале получит 165 рейтинговых очков и призовые в размере $ 61 тыс.

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