Джокович упомянул Медведева, отвечая на вопрос о своей мотивации

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей мотивации в теннисе.

«Соперничество, которое у меня есть с Янником и Карлосом, а также со Зверевым, Медведевым или Циципасом, — это противостояния, которые приносят мне радость от соревнований, которые вдохновляют меня улучшать свою игру. Разница в возрасте большая, но это не так. Это не слишком сильно влияет на меня. Я доволен собой, своей игрой, тем, чего я достиг за последние годы. Мне нужно быть более избирательным в своем графике, особенно на турнирах Большого шлема и представлении своей страны.

Мне нравится быть частью истории тенниса.Я чувствую, что у меня также есть обязанности быть кем-то с именем и статусом в спорте, кем-то, на кого молодые люди также обращают внимание наряду с Федерером и Надалем. Я всегда стараюсь сбалансировать ситуацию, вносить позитивный вклад, пока я остаюсь здесь», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Джокович готовится принять участие на US Open.

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