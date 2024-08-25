Россиянка Панова и мексиканка Олмос проиграли финал турнира в Монтеррее

35-летняя россиянка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос уступили в парном разряде на турнире в Монтеррее (Мексика). В финале они обыграли Ханьюй Го из Китая и Моникой Никулеску из Румынии. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:10.

Матч длился 1 час 33 минуты. В рамках встречи пара Пановой и Олмос ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету пары соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Напомним, турнир в Монтеррее проходил с 19 августа и завершился сегодня, 25 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 573.

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