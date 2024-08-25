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Линда Носкова выиграла финал турнира WTA-500 в Монтеррее

Линда Носкова выиграла финал турнира WTA-500 в Монтеррее
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В ночь с 23 на 24 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился финальный матч женского турнира категории WTA-500 между шестой сеяной и 35-й ракеткой мира Линдой Носковой, представляющей Чехию, и 57-й в рейтинге WTA Лулу Сун из Новой Зеландии. Носкова одержала победу в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4.

Монтеррей. Финал
25 августа 2024, воскресенье. 05:05 МСК
Лулу Сун
57
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Линда Носкова
35
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Носкова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Её соперница выполнила 13 эйсов, совершила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, турнир в Монтеррее проходил с 19 августа и завершился сегодня, 25 августа. Общий призовой фонд турнира составил $ 922 573.

Турнирная сетка WTA-500 в Монтеррее
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