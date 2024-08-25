«Невозможно!» Бориса Беккера удивило фото Джоковича с Синнером из Нью-Йорка

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер сравнил поколения игроков. На своей странице в социальных сетях он прокомментировал фотографию, на которой лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира серб Новак Джокович сидят рядом друг с другом на спонсорском мероприятии.

«Хорошая фотография! Представьте, чтобы я проводил время с Джоном Макинроем, Иваном Лендлом или Джимми Коннорсом… невозможно! Может быть, со Стефаном Эдбергом, Матсом Виландером!? Не думаю, что Андре (Агасси) или Пит (Сампрас) будут тусоваться вместе со мной за несколько дней до начала Открытого чемпионата США! Другие ребята», — написал Беккер.

US Open — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева.