Джон Макинрой назвал теневых фаворитов мужского US Open — 2024

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал теневых фаворитов на победу в Открытом чемпионате США — 2024.

«Есть несколько парней, которые потенциально могли бы себя проявить. Очевидно, Александр Зверев среди них. Даниил Медведев проиграл два матча подряд на харде, кто бы мог подумать. Некоторые американские парни, похоже, приближаются. Возможно, кто-то из них сможет сделать новый шаг.

Андрей Рублёв пока не проходил дальше четвертьфинала, но при лучшей жеребьёвке может произойти что-то благоприятное для него. Григору Димитрову есть чем гордиться. Выиграть «Шлем» на данном этапе было бы большой задачей, но я думаю, что он всё ещё опасен», — приводит слова Макинроя Eurosport.