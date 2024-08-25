«Правила есть правила, пока не перестают ими быть». Шаповалов — об инциденте с Михельсеном

105-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал инцидент на турнире в Уинстон-Сейлеме (США). Во время первого сета финального матча Алекс Михельсен на эмоциях из-за неудачного розыгрыша попал мячом в болельщицу на трибуне. После инцидента спортсмен извинился перед трибунами и соперником. Встреча продолжилась без дисквалификаций.

«Мне нравится, как они говорят, что правила есть правила, пока они внезапно не перестают быть таковыми», — написал Шаповалов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, самого Шаповалова дисквалифицировали с турнира в Вашингтоне несколько недель назад. На матчболе соперника в матче 1/4 финала канадец кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков.