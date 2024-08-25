«Был профессионалом на 100%». Уволенный Синнером физиотерапевт выступил с заявлением

Бывший физиотерапевт первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера Джакомо Нальди выпустил заявление на своей странице в социальных сетях.

«Существуют два пути правосудия: настоящий, санкционированный судами, и тот, который, к сожалению, есть в СМИ. Последний часто бывает поверхностным и редко основывается на конкретных фактах, которые в данном случае ещё и публичны. Будучи зрителем, я всегда задавался вопросом, какова цель зрелищных судебных процессов: создавать или разрушать людей и их репутацию. Сегодня я главный герой истории, и у меня есть этому подтверждение!

Полтора года назад я присоединился к фантастической команде, которая состоит из хороших людей, отличных профессионалов. Я горд тем, что был её частью, и тем, что был профессионалом на 100%. Грустно больше не быть частью команды, но мне быстро придётся к этому привыкнуть.

Желаю удачи в твоей карьере, Янник, ты чемпион. Продолжай охотиться! Спасибо всем людям, которые в эти дни не судили поверхностно», — написал Нальди.