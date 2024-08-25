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Миллман сравнил инцидент Михельсена с дисквалификацией Джоковича на US Open — 2020

Миллман сравнил инцидент Михельсена с дисквалификацией Джоковича на US Open — 2020
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35-летний экс-теннисист из Австралии Джон Миллман прокомментировал инцидент на турнире в Уинстон-Сейлеме (США). Во время первого сета финального матча Алекс Михельсен на эмоциях из-за неудачного розыгрыша попал мячом в болельщицу на трибуне. После инцидента спортсмен извинился перед трибунами и соперником. Встреча продолжилась без дисквалификации.

«Не хочется видеть дисквалификаций игроков, но я не вижу особой разницы между этим инцидентом и тем, за что был дисквалифицирован Джокович на US Open — 2020», — написал Миллман на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на US Open — 2020 в матче четвёртого круга Новак Джокович попал мячом в горло линейному судье. За это он был дисквалифицирован.

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