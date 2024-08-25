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«Танец с Алькарасом». Крейчикова — на вопрос, что ей понравилось после победы на Уимблдоне

«Танец с Алькарасом». Крейчикова — на вопрос, что ей понравилось после победы на Уимблдоне
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Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, что ей понравилось после победы на Уимблдоне-2024.

— Что вам понравилось больше всего после победы на Уимблдоне?
— Хороший вопрос. Я бы сказала, танец с Карлосом Алькарасом (смеётся).

— И как это было?
— Весело (улыбается).

— Как бы вы описали его и себя как танцоров?
— Считаю, что мы выступили довольно хорошо. Не думаю, что кто-то из нас действительно хороший танцор. Наверное, поскольку он испанец, он должен быть лучше чехов.

Думаю, это было мило. Мне очень понравилось. Я люблю традиции, и это большая традиция Уимблдона. Поэтому рада, что мы станцевали вместе и что вечер был хороший, — сказала Крейчикова на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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