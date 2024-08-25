«Аура злодея». Ник Кирьос с восхищением высказался о Денисе Шаповалове

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос с восхищением высказался о 105-й ракетке мира канадце Денисе Шаповалове. Ранее Денис отреагировал на инцидент в Уинстон-Сейлеме, где Алекс Михельсен не был дисквалифицирован за попадание мячом по болельщице.

«Если честно, мне всё больше и больше нравится Шапо. Денис, мы против всего мира — аура злодея», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, самого Шаповалова дисквалифицировали с турнира в Вашингтоне несколько недель назад. На матчболе соперника в матче 1/4 финала канадец кинул ракетку и сказал что-то нецензурное в сторону одного из болельщиков. Кирьос знаменит яркими высказываниями и противоречивыми выходками на корте.