Евгений Кафельников задался вопросом, зачем родители приводят детей в теннис

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников задал вопрос людям, которые приводят своих детей в теннис.

«Позвольте мне задать простой вопрос каждому родителю! Почему вы приводите своего сына или дочь в теннисный клуб и хотите, чтобы они стали теннисистами?? Есть много других видов спорта, не требующих такой физической подготовки! Например, отдайте их в гольф, и они могут сорвать джекпот, играя в гольф-туре», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников жёстко раскритиковал лидера мирового рейтинга WTA польку Игу Свёнтек за жалобы на расписание в теннисном туре.