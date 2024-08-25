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Евгений Кафельников задался вопросом, зачем родители приводят детей в теннис

Евгений Кафельников задался вопросом, зачем родители приводят детей в теннис
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников задал вопрос людям, которые приводят своих детей в теннис.

«Позвольте мне задать простой вопрос каждому родителю! Почему вы приводите своего сына или дочь в теннисный клуб и хотите, чтобы они стали теннисистами?? Есть много других видов спорта, не требующих такой физической подготовки! Например, отдайте их в гольф, и они могут сорвать джекпот, играя в гольф-туре», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников жёстко раскритиковал лидера мирового рейтинга WTA польку Игу Свёнтек за жалобы на расписание в теннисном туре.

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