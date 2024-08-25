Мирра Андреева сфотографировалась с Гарбинье Мугурусой на тренировке

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сфотографировалась с бывшей первой ракеткой мира, двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой на тренировке. Снимком поделилась тренер 17-летней россиянки Кончита Мартинес на своей странице в социальных сетях.

«Сделала тренировку идеальной», — подписала репост Андреева.

Фото: Из соцсетей Кончиты Мартинес

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Она выиграла два «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017. На протяжении большого отрезка карьеры Мугуруса тренировалась под руководством Кончиты Мартинес.

Мирра Андреева примет участие в US Open — 2024, который стартует в понедельник, 26 августа. В матче первого круга россиянка сыграет с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано.