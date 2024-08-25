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Барбара Шетт назвала Мирру Андрееву одним из возможных фаворитов на US Open — 2024

Барбара Шетт назвала Мирру Андрееву одним из возможных фаворитов на US Open — 2024
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Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт назвала теневых фаворитов в женском розыгрыше US Open — 2024, среди которых обозначила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

«За последние десять лет у нас было, наверное, пять победительниц на US Open. Кто знает, может быть, Ясмин Паолини проведёт ещё один хороший турнир и выйдет в третий финал на «Шлеме».

А может у Мирры Андреевой будет прорыв. Или у Даниэль Коллинз, которая на своём последнем US Open дойдёт до конца. Есть так много вариантов, именно это и делает турнир у женщин весьма захватывающим», — приводит слова Шетт Tennis365.

US Open — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. В матче первого круга Мирра Андреева сыграет с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано.

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