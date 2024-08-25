Патрик Муратоглу сравнил допинговые скандалы Янника Синнера и Симоны Халеп

Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу сравнил допинговые дела лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера и румынки Симоны Халеп.

«Для меня был шок, когда они написали, что Янник подал апелляцию в суд, и его отстранение в конечном итоге было снято благодаря решению «суда» в его пользу. Но это НЕ суд. Технически это просто частная компания, заключившая контракт с ITIA (Международным агентством по честности в теннисе).

Настоящий суд — это Спортивный арбитражный суд (CAS), куда обратилась Симона Халеп. Суд, который после настоящего расследования и реального обмена мнениями пришёл к выводу, что она невиновна. Симона была временно отстранена, ей отказывали в апелляции на несколько месяцев. Затем её отстранили снова, и только тогда она смогла обратиться в CAS, чтобы её признали невиновной. Всё было публичным с самого начала», — приводит слова Муратоглу We love tennis.