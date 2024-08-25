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Чемпионская гонка WTA, 25 августа: Екатерина Александрова поднялась на четыре строчки

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Согласно ему, российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 30-го места на 26-е.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 7855 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5876.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4911.

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) – 4625.

5 (5). Кори Гауфф (США) — 3728.

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3168.

7 (7). Джессика Пегула (США) – 3166.

8 (8). Эмма Наваро — 2848.

9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2640.

10 (10). Барбора Крейчикова — 2616.

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2379.

13 (13). Анна Калинская (Россия) – 2331.

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 1917.

18 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1903.

24 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1678.

25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1628.

26 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1573.

33 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1289.

63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 663.

74 (71). Анна Блинкова (Россия) — 594.

75 (90). Эрика Андреева (Россия) — 555.