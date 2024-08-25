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Даниил Медведев выложил фотографию со стадиона в преддверии US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию с подтрибунного помещения на одном из стадионов US Open.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

В первом круге US Open — 2024 Медведев сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.

Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.

Ранее семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал теневых фаворитов на победу в Открытом чемпионате США — 2024.