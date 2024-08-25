Светлана Кузнецова оценила фотоссесию Калинской для журнала OPEN

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова положительно оценила фотосессию 15-й ракетки мира Анны Калинской для журнала OPEN (Tennis).

Материалы по теме Фото Анна Калинская украсила обложку нового журнала о теннисе

«Аня Калинская стала героиней обложки первого номера журнала о теннисе Open. Очень комфортная и приятная съемка, показали естественную красоту Анны, минимум макияжа и спокойные образы», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В данный момент Калинская находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на Открытом чемпионате США — 2024. В первом круге соревнований Анна сразится с 404-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис. Этот матч состоится 27 августа.

US Open — на данный момент не самый удачный турнир «Большого шлема» в карьере Калинской. Её лучшим достижением на нём является второй круг (2019, 2020, 2022, 2023).