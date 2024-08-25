Алькарас — о повреждении перед US Open: я не переживал по поводу участия в турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу повреждения, полученного в преддверии US Open.

«Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Я вообще никакую тренировку не хотел бы так завершать. Я хочу заниматься, прогрессировать и как можно лучше подготовиться к турниру. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В субботу, 24 августа, Алькарас неудачно упал во время тренировки и подвернул лодыжку. Испанец сразу же остановился, поговорил со своей командой и покинул корт досрочно. Однако, по информации источника, с Карлосом всё в порядке. Сегодня Алькарас примет участие в пресс-конференции перед началом турнира, на котором, возможно, расскажет, почему принял решение завершить тренировку.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке.