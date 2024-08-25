Даниил Медведев признался, что опоздал на спонсорское мероприятие в Нью-Йорке

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что опоздал на спонсорское мероприятие от Lacoste в Нью-Йорке.

«Прекрасное мероприятие от Lacoste прошло вчерашним вечером. К сожалению, я опоздал на групповое фото», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

В первом круге US Open — 2024 Медведев сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.