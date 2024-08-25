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«Правила едины для всех». Беккер — об инциденте с Михельсеном в Уинстон-Сейлеме

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался по поводу инцидента, произошедшего во время финального матча между Алексом Михельсеном (США) и Лоренцо Сонего (Италия) на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

«Я не хочу, чтобы игроков дисквалифицировали по ходу матчей, но сделайте правила едиными для всех!», — написал Беккер в социальных сетях.

Во время первого сета финального матча Алекс Михельсен на эмоциях из-за неудачного розыгрыша попал мячом в болельщицу на трибуне. После инцидента спортсмен извинился перед трибунами и соперником. Встреча продолжилась без дисквалификаций.

Ранее 105-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал инцидент на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).