«Это немного странно». Зверев прокомментировал допинг-сканадал с участием Синнера

Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу допинг-скандала с участием первой ракетки мира Янника Синнера.

«Я узнала об инциденте с Синнером только через социальные сети. Обычно сначала выясняют, сдал ли ты положительный тест, а потом уже пытаются найти причины. В случае с Синнером все выяснилось за один день, и это единственное, что было немного странно. В любом случае, у меня недостаточно информации, и я не могу составить об этом мнение. Янник — исключительный парень, которого я знаю вне поля. У меня всегда были хорошие отношения с ним, и это не изменится», — приводит слова Зверева We love tennis.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.