Бен Шелтон: в США будет чемпион турнира «Большого шлема»

Американский теннисист Бен Шелтон высказался по поводу развития тенниса в США.

«Победа в турнире «Большого шлема» в качестве американца? Я бы не сказал, что это вообще входит в мои мысли. Я думаю, что постепенное улучшение рейтинга американских игроков за последние три-четыре года — это доказательство того, куда мы движемся. Я думаю, что неизбежно, что будет чемпион «Большого шлема» из нашей страны. Я не знаю, когда это произойдет и кто это будет.

Конечно, у меня есть куча целей, но я думаю, что самое важное — это ежедневная работа, маленькие улучшения, процесс, вот на чем я фокусируюсь», — приводит слова Шелтона The Tennis Letter.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.