«Напишите советы». Серена Уильямс обратилась к поклонникам на фоне проблем со сном

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о личной проблеме в социальных сетях. Бывшая первая ракетка мира столкнулась с проблемами со сном.

«Не могу уснуть из-за беспокойств. Кто-нибудь знает с чем это связано? Напишите советы, пожалуйста», — обратилась Уильямс к поклонникам на своей странице в социальных сетях.

Напомним, американская спортсменка завершила спортивную карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. Недавно Серена Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на «последний танец».

Отметим, Серена Уильямс и Роджер Федерер были признаны лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN.