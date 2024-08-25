Карен Хачанов и Андрей Рублёв примут участие в новом турнире в Ханчжоу

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв заявились на турнир ATP 250 в Ханчжоу (Китай), который состоится впервые.

Начало соревнований запланировано на 18 сентября. Из именитых игроков в них также примут участие Хольгер Руне (Дания), Маттео Берреттини (Италия) и Себастьян Корда (США).

Напомним, оба теннисиста выступят на Открытом чемпионате США — 2024, который стартует в понедельник, 26 августа. В первом круге Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, Рублёв начнёт турнир матчем с Бразильцем Тьяго Уайлдом. В 2023 году Карен проиграл уже в первом круге, Андрей дошёл до четвертьфинала, где уступил другому россиянину Даниилу Медведеву.

Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.