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Циципас поделился яркой цитатой в преддверии US Open — 2024

Циципас поделился яркой цитатой в преддверии US Open — 2024
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от своих выступлений на предстоящем US Open.

«Готов создать новые воспоминания в Нью-Йорке», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 греческий теннисист сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
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Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.

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