Циципас поделился яркой цитатой в преддверии US Open — 2024
Поделиться
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от своих выступлений на предстоящем US Open.
«Готов создать новые воспоминания в Нью-Йорке», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 греческий теннисист сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.
Комментарии
- 25 августа 2024
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:22
-
16:29
-
14:18
-
13:48
-
13:25
-
12:45
-
12:20
-
11:40
-
11:26
-
10:36
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
07:40
-
04:14
-
03:07
-
01:31
-
01:16
-
01:00
-
00:33
-
00:20
-
00:05
- 24 августа 2024
-
23:54
-
23:46
-
22:22
-
22:05