Циципас поделился яркой цитатой в преддверии US Open — 2024

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от своих выступлений на предстоящем US Open.

«Готов создать новые воспоминания в Нью-Йорке», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 греческий теннисист сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.