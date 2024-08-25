Рафаэль Надаль выиграл гонку у Уилла Смита на электрических катерах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял участие в ралли электрических катеров с известным актёром Уиллом Смитом.

Видео доступно на YouTube-канале E1 Series.

«Как профессиональный спортсмен, я хорошо знаю о том, как много значат с виду незначительные шаги. Такие инициативы распространяют идею о чистом водном транспорте, что очень важно для наших океанов», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Испанец объявил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине. US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября.

Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера. Испанец выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.