Родик: склонен согласиться с тем, что Михельсен должен был быть дисквалифицирован

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался по поводу инцидента, произошедшего во время финального матча между Алексом Михельсеном (США) и Лоренцо Сонего (Италия) на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

«Я склонен согласиться с тем, что Михельсен должен был быть дисквалифицирован. Если ты сильно бьешь и попадаешь в болельщика, для меня это то же самое, что ударить судью. Поведение одинаковое. Просто одному не повезло больше», — приводит слова Родика We love tennis.

Во время первого сета финального матча Алекс Михельсен на эмоциях из-за неудачного розыгрыша попал мячом в болельщицу на трибуне. После инцидента спортсмен извинился перед трибунами и соперником. Встреча продолжилась без дисквалификаций.