Макинрой объяснил, почему у Алькараса мало шансов выиграть US Open — 2024

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался по поводу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в преддверии US Open-2024.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что Карлосу Алькарасу лучше было бы вообще не играть в Цинциннати. Возможно, ему нужен был более длительный перерыв после напряженного олимпийского турнира. Учитывая все, что произошло в эмоциональном плане, ему будет нелегко выиграть этот турнир. Сколько у него осталось сил после того периода, который он прошел после «Ролан Гаррос»?» — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке.