Макинрой назвал Медведева в качестве претендента на победу в US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о теневых фаворитах предстоящего US Open-2024.

«Я думаю, что есть несколько парней, которые потенциально могут сделать шаг вперед и претендовать на победу в US Open… Конечно, Александр Зверев — один из них. Но пока неясно, сможет ли он это сделать. Даниил Медведев проиграл подряд матчи на харде в Монреале и Цинциннати. Кто бы мог в это поверить? Теперь у него есть шанс реабилитироваться.

Несколько американских игроков, похоже, уже близки к тому, чтобы сделать шаг вперёд, и если они выиграют несколько сложных матчей, возможно, кто-то из них сможет добраться до финала. Андрею Рублеву, например, еще предстоит пройти дальше четвертьфинала на турнирах «Шлема», но рано или поздно он сможет выйти в финал», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.