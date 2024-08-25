«Выхожу на корт, чтобы победить». Албот — о предстоящем матче с Джоковичем на US Open

Молдавский теннисист Раду Албот высказался по поводу предстоящего матча с сербом Новаком Джоковичем в первом круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Когда я узнал, что буду играть против Новака, я решил, что это отличная возможность пережить уникальный опыт. Я никогда не был с ним на одном корте. Я дважды играл против Роджера, несколько раз тренировался с Рафой, но никогда не проводил с Джоковичем ни одного матча или тренировки.

Я ни о чем не жалею. Я с нетерпением жду матча, это большой вызов для меня, проверка моих возможностей. Предвкушение велико, я получил много сообщений в поддержку, и я знаю, что матч будет транслироваться по всему миру. Я выхожу на корт, чтобы победить, но я прекрасно понимаю, какой вызов предстоит ему бросить. Если я покажу отличный теннис, то уйду довольным.

Я понимаю, что Джокович — более сложный соперник, чем Федерер, с которым я встречался дважды. Встреча с ним, а также с другими великими игроками, такими как Маррей, поможет мне справиться с эмоциями в таком матче. Мне интересно посмотреть, как повлияет тот факт, что это матч из пяти сетов. Я должен быть морально готов к тому, чтобы вносить необходимые коррективы на ходу», — приводит слова Албота ATP.