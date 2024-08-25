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Джокович — о победе на ОИ: самые сильные эмоции, которые я испытывал на корте

Джокович — о победе на ОИ: самые сильные эмоции, которые я испытывал на корте
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович дал комментарий по поводу победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«У меня было несколько очень болезненных поражений на Олимпийских играх, и я очень старался бороться за золото. В 37 лет я подумал, что, возможно, это мой последний шанс. Возможно. Поэтому я должен был отдать абсолютно все. Это был момент, которым я очень горжусь. Это были, наверное, самые сильные эмоции, которые я испытывала на теннисном корте. А то, как я этого добилась, делает его еще более уникальным», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open — 2024, где победил в прошлом году.

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