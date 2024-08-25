Виландер посоветовал Свёнтек сделать упор на грунтовых турнирах

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался по поводу первой ракетки мира Иге Свёнтек.

«Я думаю, она все еще в поиске. На мой взгляд, ей нужно начать думать о том, как выигрывать матчи на грунте и пытаться играть так же на других покрытиях,. Важно понять, что на харде и траве она никогда не выиграет столько же, сколько на «Ролан Гаррос».

Просто посмотрите на ее кумира, испанца-легенду Рафаэля Надаля. Он поступил именно так. Он выиграл множество турниров, просто играя на грунтовых кортах. А ей нужно вернуться к игре, как на «Ролан Гаррос». Если это не работает, значит, не работает, но именно там ей комфортно. Этот стиль тенниса — то, что ей нужно, чтобы вернуться к игре», — приводит слова Виландера Tennis World USA.