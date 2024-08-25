Пресс-служба US Open сравнила Рублёва с известным актёром Голливуда

Пресс-служба US Open опубликовала фото шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, сравнив его с четырёхкратным номинантом на премию «Оскар» — Уиллемом Дефо.

Фото: US Open

«Редкая фотография юного Уиллема Дефо, играющего в теннис», — подписала фото пресс-служба US Open.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.