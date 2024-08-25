«Я стойкая девушка, настоящий боец». Радукану — о состоянии в преддверии US Open — 2024

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась своим состоянием в преддверии US Open — 2024.

«После всего, что я пережила из-за травм, я чувствую себя свободной и могу снова творить искусство с помощью ракетки, как всегда хотела. Я стойкая девушка, настоящий боец. Мне удалось вернуть азарт и желание побеждать, которых давно не испытывала. Это то, чему я больше всего рада" — приводит слова Радукану Sky Sports.

Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.