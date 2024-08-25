Музетти: я сделал скачок с точки зрения взросления от мальчика к мужчине

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил текущий этап своей карьеры.

«Последний период выделился результатами и уверенностью. Я показал себя более позитивным, предприимчивым и конкурентоспособным. Я считаю, что сделал качественный скачок с точки зрения взросления от мальчика к мужчине. Очевидно, то, что я стал родителем, позволило мне узнать другого „себя“ и по-другому взглянуть на жизнь», — приводит слова Музетти Sky Sports.

В первом круге US Open Музетти сыграет с Райлли Опелкой. Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.