«Цели немного другие». Маттео Берреттини поделился ожиданиями от US Open — 2024

Финалист Уимблдона-2021 итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от US Open — 2024.

«Я чувствую себя зрелым, но радость, с которой я предвкушаю турнир, остаётся прежней. В этом году я выиграл не так много матчей, поэтому цели немного другие. Хочу продолжать показывать хороший теннис, однако прошло уже больше года с тех пор, как я сыграл матч из пяти сетов на харде. Нелегко показывать свой лучший теннис и проявлять эмоции на данном покрытии», — приводит слова Берреттини SuperTennisTV.

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.