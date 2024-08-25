«Особенный турнир для меня». Алькарас — о US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего US Open — 2024.

«Что меня больше всего волнует, так это снова почувствовать энергию жителей Нью-Йорка. Это особенный турнир для меня, и поддержка, которую я получаю, огромна… Я с нетерпением жду первого матча и постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы болельщики могли насладиться им», — сказал Алькарас в интервью SuperTennisTV.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.