Синнер: надеюсь, люди поймут, почему мне позволили продолжить играть

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что столкнулся с большими трудностями после обнародования новостей о положительных допинг-пробах.

«На мои плечи свалился большой груз ответственности… Я бы не хотел, чтобы какой-либо другой игрок прошёл через это. Надеюсь, что люди поймут, почему мне позволили продолжить играть», — сказал Синнер в интервью ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.