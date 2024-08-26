Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: надеюсь, люди поймут, почему мне позволили продолжить играть

Синнер: надеюсь, люди поймут, почему мне позволили продолжить играть
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что столкнулся с большими трудностями после обнародования новостей о положительных допинг-пробах.

«На мои плечи свалился большой груз ответственности… Я бы не хотел, чтобы какой-либо другой игрок прошёл через это. Надеюсь, что люди поймут, почему мне позволили продолжить играть», — сказал Синнер в интервью ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Материалы по теме
Крем на руках массажиста. Как Синнер и другие игроки отмазывались после допинг-скандалов
Крем на руках массажиста. Как Синнер и другие игроки отмазывались после допинг-скандалов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android