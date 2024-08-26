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Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Синнер в лидерах перед стартом US Open

Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Синнер в лидерах перед стартом US Open
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает пятую строчку. Андрей Рублёв расположился на шестой позиции, Карен Хачанов поднялся на одно место, переместившись с 23-ей на 22-ю строчку. Роман Сафиуллин и Павел Котов также улучшили своё положение. Сафиуллион поднялся с 59-го на 57-е место, а Котов — с 63-го на 60-е.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 26 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9360.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7460.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7360.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7035.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6275.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4805.

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4055.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3655.

10 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3435…

22 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930…

57 (59). Роман Сафиуллин (Россия) — 910…

60 (63). Павел Котов (Россия) — 864…

99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 582.

Напомним, Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева.

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