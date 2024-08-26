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Андрей Рублёв — Тьяго Уайлд: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Андрей Рублёв — Тьяго Уайлд: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №5 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тьяго Уайлд
68
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в своём последнем матче 17 августа Рублёв уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

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