Андрей Рублёв — Тьяго Уайлд: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №5 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск.
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Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, в своём последнем матче 17 августа Рублёв уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).
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