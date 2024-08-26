Даниэль Коллинз: очень приятно завершить карьеру, выиграв несколько турниров в этом году

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о завершении карьеры и подвела промежуточные итоги сезона.

«Мне очень приятно завершить карьеру, выиграв несколько турниров в этом году. Одной из самых больших целей в моей карьере было стать олимпийским игроком, и я этого добилась. Обычно это истории молодых спортсменов, которые достигают высот. Для нас, ветеранов, люди не так много думают об этом. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы понять это, но игра на Олимпийских играх — это одни из лучших воспоминаний на корте, которые у меня останутся до конца моей жизни», — приводит слова Коллинз The Guardian.

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже в одиночном разряде Даниэль Коллинс в четвертьфинале уступила первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 6:2, 4:1. Спортсменка снялась по ходу третьего сета.