«Я очень хорошо тренирую новичков». Коллинз — о планах после завершения карьеры

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась планами после завершения профессиональной карьеры.

«Самое важное для меня сейчас — адаптироваться к жизни дома и иметь время для отдыха и воспитания семьи, но я бы не против помочь спортсменам, которые стремятся прогрессировать. Честно говоря, если бы могла работать с теннисистами любого уровня, то моими фаворитами являлись бы новички. Удивительно, но вы этого не узнаете, наблюдая за тем, как играю в профессиональный теннис, но правда в том, что я очень хорошо тренирую новичков. Будет интересно посмотреть. В конечном итоге так и сделаю, но только в краткосрочной перспективе. Это будет удовольствие от тенниса, а не только как от профессии», — приводит слова Коллинз The Guardian.

Напомним, в этом сезоне Даниэль Коллинз заработала титулы на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), а также на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).