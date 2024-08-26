«Это было сюрреалистично». Коллинз вспомнила 1/4 финала с Винус Уильямс в Майами-2018

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вспомнила знаковый момент в карьере в матче с американской теннисисткой Винус Уильямс на турнире в Майами.

«Четвертьфинал против Винус Уильямс на Miami Open, моём домашнем турнире. Это был мой прорывной год, 2018-й, и это было просто сюрреалистично. Я помню, как увидела Винус и Серену [Уильямс] в раздевалке и разговаривала с ними, и, кажется, у меня на глазах были слёзы. А потом выйти на корт и играть против Винус на огромном стадионе, с моими друзьями и семьёй, было таким потрясающим опытом», — приводит слова Коллинз The Guardian.

Напомним, в этом сезоне Даниэль Коллинз заработала титулы на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), а также на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).