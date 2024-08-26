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Возняцки — о подготовке к US Open: не думаю, что когда-либо была настолько больна

Возняцки — о подготовке к US Open: не думаю, что когда-либо была настолько больна
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Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки рассказала о том, что в этом году приехала в США для подготовки к US Open позже обычного из-за болезни.

«Не думаю, что я когда-либо была настолько больна. По крайней мере, не в течение длительного времени. Это было тяжело, и было три дня, когда я просто не могла встать с постели.

Мне пришлось остаться в Дании, потому что я просто не могла приехать. Я не могла ничего упаковать или сделать. Это было действительно ужасно», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Также 34-летняя датчанка заявила, что по её мнению, это было либо пищевое отравление, либо вирус.

Напомним, на протяжении своей карьеры Возняцки дважды выходила в финал Открытого чемпионата США (в 2009 и 2014 году).

Соперницей датчанки в матче 1-го круга Открытого чемпионата США—2024 станет японская теннисистка Нао Хибино.

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